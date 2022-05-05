***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 19.04.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.03.2022Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, karara bağlanması,15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,16 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 19.04.2022(Bugün) tarihinde GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve pay sahipleri listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 19. 04. 2022.pdf - TutanakEK: 2 19.04. MATRİKS HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Halil Gökhan Özkal Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 19.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.05.2022 tarih ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026728BIST