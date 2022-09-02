***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.09.2022 13:41
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde şirketimizin faaliyetleri ve ortaklık yapısı konusunda sosyal medyada yer alan asılsız - yanlış bilgiler ve pay senedimizdeki olağan dışı fiyat hareketleri dolayısıyla yatırımcılarımızdan yoğun bir şekilde bilgi talebi gelmektedir. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu KAP açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 2003 yılında kurulmuş bir finansal teknoloji firmasıdır, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Şirketimizin %41.34'ü halka açık olup, çoğunluk hissesi halka arz öncesindeki ortakların elindedir, bu hisselerin dağılımı halka arz izahnamesinde mevcuttur. Halka arz taahhütleri doğrultusunda ortaklarımız halka arz tarihinden itibaren 2 yıl hisse satışı yapamayacaktır, halka arz sonrasında da ortaklık yapımızda kişi bazında bir değişiklik olmamıştır.
Şirketimiz, faaliyetlerine normal bir şekilde devam etmektedir, son açıkladığımız 2022 yılına ait 6 aylık mali tablolarımızda görülebileceği üzere karımız bir önceki yıla göre ciddi oranda artmıştır. Şirketimiz ve faaliyetlerimiz hakkında kamuoyuna duyurulması gereken olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059607
BIST
14:203.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 50,56
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:2018,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:2018,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1064
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:20998,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,17
|Açılış
|: 998,98
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:20
|OYYAT
|25,30
|18.050.982
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.425.432
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.366.733
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|46.055.158
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.907.166
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.380.525
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,53
|77.284.789
|% -5,95
|
|PENTA
|392,00
|55.187.812
|% -5,18
|
|OSMEN
|31,96
|6.051.053
|% -4,88
|
|NTGAZ
|22,44
|139.897.400
|% -4,35
|
|AKBNK
|12,74
|3.943.096.585
|% 7,51
|
|THYAO
|71,30
|2.791.918.155
|% 0,28
|
|YKBNK
|7,36
|2.291.886.713
|% -2,77
|
|HALKB
|8,39
|1.901.656.378
|% -1,53
|
|GARAN
|23,00
|1.851.060.369
|% 1,23
|
|AKBNK
|12,74
|3.943.096.585
|% 7,51
|
|YKBNK
|7,36
|2.291.886.713
|% -2,77
|
|EKGYO
|4,05
|971.681.856
|% 1,25
|
|HALKB
|8,39
|1.901.656.378
|% -1,53
|
|ISCTR
|8,17
|1.568.553.871
|% 1,62
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2192
|18,2217
|% 0,14
|
|Euro
|18,2016
|18,2112
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0041
|21,1094
|% 0,33
|
|Frank
|18,4660
|18,5772
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8328
|4,8571
|% 0,15
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,59
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.729
|6.781
|16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,05
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|1,70
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35SNKRN
Yüzde 9.93 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 457 adet işlem
-
14:34MGROS
Yüzde 5.19 oranında artışla 86.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 533, 890 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 22 artarak (% 1.69 ) 2, 835
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, ULUSE, VKING, OYYAT, DYOBY, BRMEN, SKBNK, KNFRT, HKTM
-
14:33
YAYLA, EGEEN, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında