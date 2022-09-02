***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde şirketimizin faaliyetleri ve ortaklık yapısı konusunda sosyal medyada yer alan asılsız - yanlış bilgiler ve pay senedimizdeki olağan dışı fiyat hareketleri dolayısıyla yatırımcılarımızdan yoğun bir şekilde bilgi talebi gelmektedir. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu KAP açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 2003 yılında kurulmuş bir finansal teknoloji firmasıdır, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Şirketimizin %41.34'ü halka açık olup, çoğunluk hissesi halka arz öncesindeki ortakların elindedir, bu hisselerin dağılımı halka arz izahnamesinde mevcuttur. Halka arz taahhütleri doğrultusunda ortaklarımız halka arz tarihinden itibaren 2 yıl hisse satışı yapamayacaktır, halka arz sonrasında da ortaklık yapımızda kişi bazında bir değişiklik olmamıştır.Şirketimiz, faaliyetlerine normal bir şekilde devam etmektedir, son açıkladığımız 2022 yılına ait 6 aylık mali tablolarımızda görülebileceği üzere karımız bir önceki yıla göre ciddi oranda artmıştır. Şirketimiz ve faaliyetlerimiz hakkında kamuoyuna duyurulması gereken olumsuz bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059607BIST