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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

02.09.2022 13:41
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde şirketimizin faaliyetleri ve ortaklık yapısı konusunda sosyal medyada yer alan asılsız - yanlış bilgiler ve pay  senedimizdeki  olağan dışı fiyat hareketleri dolayısıyla yatırımcılarımızdan yoğun bir şekilde  bilgi talebi gelmektedir.  Yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu KAP açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.
 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 2003 yılında kurulmuş bir finansal teknoloji firmasıdır, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde  faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Şirketimizin %41.34'ü halka açık olup, çoğunluk hissesi halka arz öncesindeki  ortakların elindedir,  bu hisselerin dağılımı halka arz izahnamesinde mevcuttur. Halka arz taahhütleri  doğrultusunda  ortaklarımız halka arz tarihinden itibaren 2 yıl hisse satışı yapamayacaktır, halka arz sonrasında da ortaklık yapımızda  kişi bazında bir değişiklik olmamıştır. 
Şirketimiz, faaliyetlerine normal  bir şekilde devam etmektedir, son açıkladığımız 2022 yılına ait 6 aylık mali  tablolarımızda görülebileceği üzere karımız bir önceki yıla göre  ciddi oranda artmıştır.  Şirketimiz ve faaliyetlerimiz  hakkında kamuoyuna duyurulması gereken olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059607


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HKTM 23,38 44.366.733 % 9,97  
DYOBY 21,06 46.055.158 % 9,97  
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Riyal 4,8328 4,8571 % 0,15  
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Altın Gr. 999 999 6,03  
Cumhuriyet 6.701 6.803 46,00  
Tam 6.729 6.781 16,00  
Yarım 3.279 3.315 8,00  
Çeyrek 1.644 1.657 4,00  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 0,11  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,05  
B. Petrol 94,06 94,06 1,70  
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