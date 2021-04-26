***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz başvurusuna ilişkin izahname ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.matriksdata.com/website/kurumsal/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebiilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930891BIST