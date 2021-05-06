***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.05.2021 19:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven yapılan yazım hatası nedeniyle A) Genel Kanuni Yedek Akçe satırındaki rakamsal yazım hatası düzeltilmiş olup "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarında hesaplama hatası yoktur. B) Olağanüstü Yedek tutarında sehven yapılan yazım hatası düzeltilmiştir.
Karar Tarihi 06.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MTRKS, TREMTRK00015 Peşin 0,2564102 25,64102 15 0,2179486 21,79486
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MTRKS, TREMTRK00015 9.750.000 50
Ek Açıklamalar
Sehven yapılan yazım hatası nedeniyle
A) Genel Kanuni Yedek Akçe satırındaki rakamsal yazım hatası düzeltilmiş olup "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarında hesaplama hatası yoktur.
B) Olağanüstü Yedek tutarında sehven yapılan yazım hatası düzeltilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MATRİKS KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.646.306,29
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 17.452.434 16.267.298
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 17.452.434 16.267.298
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 872.621,1 872.621,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.579.812,3 15.453.933,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.579.812,3 15.453.933,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.725.000 10.725.000
* Nakit 975.000 975.000
* Bedelsiz 9.750.000 9.750.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.025.000 4.025.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 402.500 402.500
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.427.312,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 4.250.000 9.750.000 0,84 0,7179487 71,79487
TOPLAM 4.250.000 9.750.000 0,84 0,7179487 71,79487
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935059
BIST