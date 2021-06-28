***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel kurulda kar dağıtım tablosunun revize edilmesi.Karar Tarihi 06.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MTRKS, TREMTRK00015 Peşin 0,2564102 25,64102 15 0,2179486 21,79486Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MTRKS, TREMTRK00015 9.750.000 50Ek AçıklamalarGenel kurulda kabul edilen şekli ile kar dağıtım tablosuKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.646.306,29* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 16.267.298 17.331.823,054. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 16.267.298 17.331.832,056. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.646.306,29 2.646.306,298. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.453.933,1 16.465.231,9Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.453.933,1 16.465.231,911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.725.000 10.725.000* Nakit 975.000 975.000* Bedelsiz 9.750.000 9.750.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.907.352,94 4.907.352,9416. Genel Kanuni Yedek Akçe 490.735,29 490.735,2917. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 9.080.844,86 10.092.143,6620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64TOPLAM 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944538BIST