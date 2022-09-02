***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.09.2022 15:32
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11021 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059634
BIST
15:433.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 55,15
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.200
En Düşük
3.160
15:4318,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:4318,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:431.000,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.000,61
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OYYAT
|25,30
|19.788.864
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.787.144
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|534.718.105
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.699.641
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.222.114
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.302.223
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,51
|83.218.383
|% -6,17
|
|OSMEN
|31,94
|7.690.217
|% -4,94
|
|PENTA
|393,10
|59.641.486
|% -4,91
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|EKGYO
|4,05
|1.174.593.249
|% 1,25
|
|TTKOM
|10,70
|653.338.651
|% 2,69
|
|AKSEN
|30,34
|482.657.261
|% 3,13
|
|KONTR
|47,38
|429.435.240
|% 0,81
|
|SMRTG
|41,12
|417.148.970
|% -0,15
|
|EKGYO
|4,05
|1.174.593.249
|% 1,25
|
|HLGYO
|3,39
|218.490.281
|% 5,61
|
|TTKOM
|10,70
|653.338.651
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,40
|86.254.947
|% -2,78
|
|HUNER
|4,11
|249.685.801
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2053
|18,2341
|% 0,21
|
|Euro
|18,2300
|18,2376
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0184
|21,1238
|% 0,39
|
|Frank
|18,4322
|18,5432
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8337
|4,8579
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,63
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|53,00
|
|Tam
|6.743
|6.800
|35,00
|
|Yarım
|3.285
|3.324
|17,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,15
|
|B. Petrol
|94,40
|94,40
|2,04
|