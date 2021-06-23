***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 18:06
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip Sn. Selim ERDOĞAN 21.06.2021 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943846
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05497,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,31
|Açılış
|: 497,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|QNBFB
|44,96
|410.866
|% 9,66
|
|QNBFL
|91,95
|253.051
|% 6,67
|
|KFEIN
|27,80
|36.272.508
|% 5,62
|
|CANTE
|7,92
|45.299.316
|% 5,60
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|CASA
|119,00
|235.183
|% -4,03
|
|DERHL
|4,05
|9.559.469
|% -4,03
|
|ALMAD
|1,77
|446.934
|% -3,28
|
|INVEO
|114,50
|24.658.061
|% -2,47
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|TRILC
|30,94
|82.369.985
|% -1,40
|
|BIOEN
|19,42
|59.982.025
|% 0,36
|
|ISKPL
|30,48
|58.253.960
|% 1,33
|
|QUAGR
|27,06
|48.497.886
|% 0,07
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|GWIND
|3,69
|41.650.016
|% -0,81
|
|ZRGYO
|1,61
|9.928.158
|% 0,63
|
|CANTE
|7,92
|45.299.316
|% 5,60
|
|BMSCH
|5,51
|23.563.424
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6484
|% -0,02
|
|Euro
|10,3268
|10,3338
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,0417
|12,1021
|% 0,10
|
|Frank
|9,3919
|9,4485
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,00
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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