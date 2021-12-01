***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Arkın Şengönül atanmıştır. İş hayatına 1993 yılında başlayan Şengönül ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri ile aracı kurumların IT bölümlerinde yönetici olarak çalışmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980462BIST