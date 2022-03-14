***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde FAVÖK tutarının 30.000.000 TL'den fazla 54.009.000 TL'den az olması durumunda halka arzı gerçekleştiren ortaklarımız halka arz edilen 7.419.980 adet payın % 10'u olan 741.998 adet payın bedelsiz olarak ortaklara verileceğini taahhüt etmişlerdi. 31.12.2021 finansal tablolarımıza göre FAVÖK tutarımız 35.973.000 TL olduğu için işbu açıklamayı izleyen 2 işgünü sonrası bakiyeli yatırımcılarımıza payları oranında 741.998 adet pay dağıtımı taahhüt eden ortaklarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda 15.03.2022 tarihi itibariyle bakiyesi olan yatırımcılarımız hak kazanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010208BIST