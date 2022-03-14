***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 09:57
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde FAVÖK tutarının 30.000.000 TL'den fazla 54.009.000 TL'den az olması durumunda halka arzı gerçekleştiren ortaklarımız halka arz edilen 7.419.980 adet payın % 10'u olan 741.998 adet payın bedelsiz olarak ortaklara verileceğini taahhüt etmişlerdi. 31.12.2021 finansal tablolarımıza göre FAVÖK tutarımız 35.973.000 TL olduğu için işbu açıklamayı izleyen 2 işgünü sonrası bakiyeli yatırımcılarımıza payları oranında 741.998 adet pay dağıtımı taahhüt eden ortaklarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda 15.03.2022 tarihi itibariyle bakiyesi olan yatırımcılarımız hak kazanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010208
BIST
11:152.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 24,37
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.079
En Düşük
2.066
11:1514,7285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0368
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:1516,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0176
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:15936,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,63
|Açılış
|: 936,70
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler11:15
|VAKKO
|11,44
|52.843.764
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|868.399
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.074.033
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|11.992.156
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,15
|117.490.234
|% 8,65
|
|GRSEL
|9,87
|135.026.758
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,90
|121.322.167
|% -9,67
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,57
|8.607.075
|% -8,34
|
|ALCTL
|24,14
|22.275.002
|% -6,43
|
|THYAO
|26,70
|935.147.085
|% 1,06
|
|SISE
|13,95
|503.127.388
|% 3,10
|
|FROTO
|261,30
|499.763.757
|% 7,13
|
|KRDMD
|15,07
|427.368.159
|% 0,87
|
|PETKM
|8,31
|413.801.737
|% 2,09
|
|CEMAS
|1,14
|72.117.776
|% 4,59
|
|ODAS
|1,58
|92.719.286
|% 3,95
|
|PETKM
|8,31
|413.801.737
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,72
|163.426.780
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,24
|122.978.065
|% 1,57
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7193
|14,7285
|% -0,25
|
|Euro
|16,1291
|16,1555
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,2785
|19,3752
|% 0,46
|
|Frank
|15,7732
|15,8682
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9387
|3,9585
|% 0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-12,73
|
|Altın Gr.
|941
|942
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,94
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866