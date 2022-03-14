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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2022 09:57
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz izahnamesinde FAVÖK tutarının 30.000.000 TL'den fazla 54.009.000 TL'den az olması durumunda halka arzı gerçekleştiren ortaklarımız halka arz edilen 7.419.980 adet payın % 10'u olan 741.998 adet payın bedelsiz olarak ortaklara verileceğini taahhüt etmişlerdi. 31.12.2021 finansal tablolarımıza göre FAVÖK tutarımız 35.973.000 TL olduğu için işbu açıklamayı izleyen 2 işgünü sonrası bakiyeli yatırımcılarımıza payları oranında 741.998 adet pay dağıtımı taahhüt eden ortaklarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda 15.03.2022 tarihi itibariyle bakiyesi olan yatırımcılarımız hak kazanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010208


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RAYSG 11,78 868.399 % 9,99  
CLEBI 212,60 20.074.033 % 9,98  
AYEN 9,08 11.992.156 % 9,93  
TSPOR 5,15 117.490.234 % 8,65  
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Altın Gr. 941 942 0,30  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 -0,24  
Gümüş Gr. 12,23 12,24 -0,03  
B. Petrol 109 109 -3,94  
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