Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2022 15:43
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan   toplantı sonucunda,  Şirketimizin 19.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yaparak,
-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Reyha GÜLERMAN'ın  -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Erol AKKURT'un  -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Berkant ORAL'ın  -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cem TUTAR'ın -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Oğuzhan IŞIN'ın  -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İzzet Gökhan ÖZBİLGİN'in  -Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliği'ne İbrahim HASELÇİN'in  -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Hasan DAĞ'ın  -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Halil Gökhan ÖZKAL'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021973


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.526
Değişim :  0,27% |  6,69
Açılış :  2.526  
Önceki Kapanış :  2.519  
En Yüksek
2.536 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 333,40 118.602.323 % 10,00  
MANAS 27,38 83.459.400 % 9,96  
DAGI 3,54 50.885.072 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.616.766 % 9,90  
NATEN 69,15 317.799.266 % 9,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6678 14,6795 % 0,20  
Euro 15,9188 15,9296 % 0,72  
Sterlin 19,1111 19,2069 % 0,66  
Frank 15,4264 15,5193 % 0,68  
Riyal 3,9002 3,9198 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 2,56  
Altın Gr. 921 921 2,19  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 -0,02  
Gümüş Gr. 11,85 11,86 -0,00  
B. Petrol 106 106 -1,25  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru