***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 15:43
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimizin 19.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yaparak,
-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Reyha GÜLERMAN'ın -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Erol AKKURT'un -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Berkant ORAL'ın -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cem TUTAR'ın -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Oğuzhan IŞIN'ın -Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İzzet Gökhan ÖZBİLGİN'in -Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliği'ne İbrahim HASELÇİN'in -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Hasan DAĞ'ın -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Halil Gökhan ÖZKAL'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021973
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