***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 (Bugün) tarihinde şirket merkezinde toplanarak,Finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında (ticaretinde) ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmeye başlanmasına karar verilmiş olup, ilk aşamada kripto para borsası olarak tanımlanan işlem platformu altyapı yazılım çalışmaları başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057839BIST