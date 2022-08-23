***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 18:13
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 (Bugün) tarihinde şirket merkezinde toplanarak,
Finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında (ticaretinde) ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmeye başlanmasına karar verilmiş olup, ilk aşamada kripto para borsası olarak tanımlanan işlem platformu altyapı yazılım çalışmaları başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057839
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1533
En Düşük
18,1381
17:5918,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1237
En Düşük
18,0804
17:591.021,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.021,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
0,00
En Düşük
0,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1402
|18,1637
|% 0,12
|
|Euro
|18,0754
|18,1465
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3446
|21,4516
|% -0,10
|
|Frank
|18,6997
|18,8124
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8146
|4,8387
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.917
|1,00
|
|Yarım
|3.338
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,47
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM