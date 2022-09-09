***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu açıklamamızda da belirtiğimiz üzere son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada Şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı, tamamen yanlış ve manipülatif olduğunu düşündüğümüz haber ve söylentiler yayınlanmıştır.Bu asılsız iddialar nedeniyle Şirketimiz ciddi bir zan altında kalmış olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatlarımız üzerinde de olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri gerçekleşmiştir. Bu nedenle Şirketimiz pay fiyatları üzerinde gerçekleşen tüm işlemlerin incelenmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 09.09.2022 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062069BIST