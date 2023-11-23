***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2023 18:12
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sevda Betül Ünlü 'nün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219692
BIST
'
17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0105
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0900
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.845,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8050
|28,8617
|% 0,04
|
|Euro
|31,4746
|31,5219
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0150
|36,1956
|% 0,20
|
|Frank
|32,4961
|32,6918
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6632
|7,7016
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|917,25
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,26
|1.051,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,08
|1.991,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
-
17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem