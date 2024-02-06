***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 06.02.2024 tarihli toplantısında,Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2.maddesindeki "Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi" olan unvanının, Şirketimizin ARGE ekibinin faaliyet alanımız dahilinde olan finansal teknolojiler konusunda pek çok proje yürütmesi, şirket gelirlerinin büyük bir kısmının bu faaliyetler sonucu geliştirilen ürün/projelerden sağlanması ve mevcut unvanın şirket faaliyetlerini doğru yansıtmaması sebebiyle "Matriks Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,Esas Sözleşmenin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine,Unvan değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.İlgili karar neticesinde 06.02.2024 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247217BIST