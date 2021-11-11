***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.500.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, başta yaşanmakta olan pandemi olmak üzere küresel ölçekteki gelişmelerin ülkemiz sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketimizin borsada oluşan fiyatının Şirketimizin idari ve mali performansını adil olarak yansıtmadığı değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli ilke kararları kapsamında-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlamasına,-Geri alıma konu olabilecek pay sayısının Şirket sermayesine oranının azami %1,86, nominal pay miktarının her biri bir TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,-Geri alım için ayrılacak fonun azami 13.500.000 TL olmasına,-Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977108BIST