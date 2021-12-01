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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.12.2021 18:15
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.12.2021 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.500.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
MTRKS, TREMTRK00015 12.11.2021 22.000 0,08 22,829
MTRKS, TREMTRK00015 16.11.2021 10.000 0,04 22,81
MTRKS, TREMTRK00015 19.11.2021 10.000 0,04 22,445
MTRKS, TREMTRK00015 23.11.2021 10.000 0,04 22,683
MTRKS, TREMTRK00015 26.11.2021 10.000 0,04 22,69
MTRKS, TREMTRK00015 01.12.2021 10.000 0,04 23,474

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli ilke kararları kapsamında alınan 11.11.2021 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı uyarınca, 01.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.
01.12.2021 tarihinde 23,44- 23,50 TL fiyat aralığından (ortalama 23,474 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 72.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,268'dir)
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980549


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Yarım 2.442 2.507 46,05  
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