***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.12.2021 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.500.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMTRKS, TREMTRK00015 12.11.2021 22.000 0,08 22,829MTRKS, TREMTRK00015 16.11.2021 10.000 0,04 22,81MTRKS, TREMTRK00015 19.11.2021 10.000 0,04 22,445MTRKS, TREMTRK00015 23.11.2021 10.000 0,04 22,683MTRKS, TREMTRK00015 26.11.2021 10.000 0,04 22,69MTRKS, TREMTRK00015 01.12.2021 10.000 0,04 23,474MTRKS, TREMTRK00015 07.12.2021 10.000 0,04 24,678Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli ilke kararları kapsamında alınan 11.11.2021 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı uyarınca, 07.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.07.12.2021 tarihinde 24,58- 24,72 TL fiyat aralığından (ortalama 24,678 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 82.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,306'dır)Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981666BIST