***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.12.2021 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.500.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMTRKS, TREMTRK00015 12.11.2021 22.000 0,08 22,829MTRKS, TREMTRK00015 16.11.2021 10.000 0,04 22,81MTRKS, TREMTRK00015 19.11.2021 10.000 0,04 22,445MTRKS, TREMTRK00015 23.11.2021 10.000 0,04 22,683MTRKS, TREMTRK00015 26.11.2021 10.000 0,04 22,69MTRKS, TREMTRK00015 01.12.2021 10.000 0,04 23,474MTRKS, TREMTRK00015 07.12.2021 10.000 0,04 24,678MTRKS, TREMTRK00015 14.12.2021 10.000 0,04 23,99MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.571 0,006 21,4MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.429 0,005 21,42MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,38MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,4MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 5.000 0,019 21,4MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,32MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 100 0,001 20,78MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 2.900 0,011 21MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,02MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,1MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.628 0,006 20,84MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.372 0,005 21,04MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.520 0,006 20,86MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.480 0,006 21,06MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,08Ek Açıklamalar11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 28 Aralık 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986749BIST