Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.03.2023 18:10
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.03.2023 tarihli pay geri alımı hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 10.000 0,037 34,98
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.000 0,004 34,62
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 9.000 0,034 34,5
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.242 0,005 34,36
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 136 0,001 34,86
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 321 0,001 34,98
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 2.224 0,008 35,04
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 161 0,001 35,18
MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 15.916 0,059 35,38
MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 868 0,003 33,88
MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 9.132 0,034 34,02
MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 1.247 0,005 34,24
MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 8.753 0,033 34,26
MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 2.680 0,01 34,66
MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 320 0,001 34,8
MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.000 0,011 34,68
MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 293 0,001 34,82
MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.707 0,014 34,6
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 240 0,001 38,48
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 1.442 0,005 38,66
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 100 0,001 38,5
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 25 0,001 38,54
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 5.875 0,022 38,64
MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 2.318 0,009 38,52
MTRKS, TREMTRK00015 07.03.2023 768 0,003 38,38
MTRKS, TREMTRK00015 07.03.2023 9.232 0,034 38,56
MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 5.000 0,019 40
MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 1.728 0,006 40,04
MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 3.272 0,012 39,98
MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 3.340 0,012 40,04
MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 1.660 0,006 40,6
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 10 0,001 38,2
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 10 0,001 38,36
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 695 0,003 38,4
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 2 0,001 38,48
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 1.678 0,006 38,52
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 7.615 0,028 38,56
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 127 0,001 38,58
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 440 0,002 38,7
MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 423 0,002 38,76
MTRKS, TREMTRK00015 21.03.2023 2.210 0,008 34,28
MTRKS, TREMTRK00015 21.03.2023 1.790 0,007 35,1

Ek Açıklamalar
16 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 21 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.03.2023 tarihinde 34,28 - 35,1 TL fiyatlarından (ortalama 34,647 TL) 4.000 adet pay geri alınmıştır.
16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 120.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,448'dir)
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126810


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.907
Değişim :  -1,38% |  -68,84
Açılış :  4.986  
Önceki Kapanış :  4.975  
En Yüksek
5.020 En Düşük
4.890
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 133,30 102.626.841 % 9,98  
AKFYE 14,33 3.301.732 % 9,98  
FENER 64,00 521.341.234 % 9,97  
BVSAN 63,50 488.025.900 % 9,96  
ONCSM 121,70 104.101.636 % 9,94  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,0224 19,0290 % 0,13  
Euro 20,5035 20,5240 % 0,86  
Sterlin 23,1251 23,2410 % -0,64  
Frank 20,5249 20,6486 % 0,71  
Riyal 5,0485 5,0739 % 0,09  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.191 1.191 -18,78  
Cumhuriyet 8.062 8.184 -48,00  
Tam 8.052 8.144 -98,00  
Yarım 3.947 3.985 -48,00  
Çeyrek 1.974 1.993 -23,00  
Gümüş Gr. 13,61 13,62 -0,17  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru