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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2021 09:45



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye artırımında kullanılacak kaynakların, finansal tablolarda yer alan öz kaynak kalemlerine uygun olmasının sağlanması açısından sermaye artırım miktarında değişikliğe gidilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 Karışık

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 7.300.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizce 19.7.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na %50 bedelsiz sermaye artırımına onay için başvuruda bulunulmuştu. Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak bu artırımda kullanılacak kaynakların, finansal tablolarda yer alan öz kaynak kalemlerine uygun olmasının sağlanması açısından sermaye artırım miktarında değişikliğe gidilmiş, artırım oranı Yönetim Kurulumuzun 5.10.2021 tarihli kararı ile % 37.4 olarak yeniden belirlenmiş, ilgili Yönetim Kurulu kararı ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin tadil taslağı Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967266


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