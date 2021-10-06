***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye artırımında kullanılacak kaynakların, finansal tablolarda yer alan öz kaynak kalemlerine uygun olmasının sağlanması açısından sermaye artırım miktarında değişikliğe gidilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 KarışıkMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 7.300.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizce 19.7.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na %50 bedelsiz sermaye artırımına onay için başvuruda bulunulmuştu. Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak bu artırımda kullanılacak kaynakların, finansal tablolarda yer alan öz kaynak kalemlerine uygun olmasının sağlanması açısından sermaye artırım miktarında değişikliğe gidilmiş, artırım oranı Yönetim Kurulumuzun 5.10.2021 tarihli kararı ile % 37.4 olarak yeniden belirlenmiş, ilgili Yönetim Kurulu kararı ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin tadil taslağı Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967266BIST