***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 KarışıkMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 7.300.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kurulumuza verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000TL'na çıkarılmış olup 5.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Artırıma ilişkin süreç ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968397BIST