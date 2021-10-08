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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.10.2021 09:28



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 Karışık

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 7.300.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kurulumuza verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000TL'na çıkarılmış olup 5.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, 07.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Artırıma ilişkin süreç ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968397


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Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,50 -0,11  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 83,09 83,09 1,14  
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