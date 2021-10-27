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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.10.2021 10:08



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.10.2021

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 7.300.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesi yeni şekliyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.10.2021 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 27.10.2021 tarih ve 10439 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972678


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