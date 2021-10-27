***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescil ve ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.10.2021İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 7.300.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 22.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesi yeni şekliyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.10.2021 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 27.10.2021 tarih ve 10439 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972678BIST