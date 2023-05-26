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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2023 18:24
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Revize

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, şirketimiz sermayesinin geçmiş yıl karlarından 13.400.000 TL bedelsiz pay şeklinde dağıtılarak karşılanmak üzere 143.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 26.800.000 TL den 40.200.000 TL ye çıkarılması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınması amacıyla 26.05.2023(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154182


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Çeyrek 2.244 2.330 39,00  
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