***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvurunun Tarih Bilgisinin EklenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, şirketimiz sermayesinin geçmiş yıl karlarından 13.400.000 TL bedelsiz pay şeklinde dağıtılarak karşılanmak üzere 143.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 26.800.000 TL den 40.200.000 TL ye çıkarılması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınması amacıyla 26.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154476BIST