***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil MetniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.01.2024SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, şirketimiz sermayesinin geçmiş yıl karlarından 13.400.000 TL bedelsiz pay şeklinde dağıtılarak karşılanmak üzere 143.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 26.800.000 TL den 40.200.000 TL ye çıkarılması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınması amacıyla 26.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 09.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı Kurul bülteninde duyurulmuştur.Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238189BIST