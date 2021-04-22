***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviREYHA GÜLERMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Evet 8.25 Bağımsız Üye DeğilEROL AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:2015) Evet 0.92 Bağımsız Üye DeğilBERKANT ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür (Görev Bitiş Tarihi: 2015 ) Evet 5.11 Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri), İcra Kurulu Üyesi Evet 12.89 Bağımsız Üye DeğilCEM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı ( İş Geliştirme ve Strateji), Genel Müdür Yardımcısı ( İş ve Ürün Geliştirme, Strateji) (Görev Bitiş Tarihi: 2017), Genel Müdür Yardımcısı ( Mobil Projeler, Mobil Yazılım, Destek ve Satış) (Görev Bitiş Tarihi: 2016) Evet 3.66 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOĞUZHAN IŞIN Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri) / İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu ÜyesiCEM TUTAR Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Strateji) İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ( İş ve Ürün Geliştirme, Strateji) (Görev Bitiş Tarihi: 2017), Genel Müdür Yardımcısı ( Mobil Projeler, Mobil Yazılım, Destek ve Satış) (Görev Bitiş Tarihi: 2016)FUAT AKMAN Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) İş Adamı / İş KadınıHAKAN SEVER Sistem Yönetimi Test ve Entegrasyon Direktörü İş Adamı / İş KadınıMEHMET MURAT YÜRÜK İnsan Kaynakları, Mali ve İdari İşler Direktörü İş Adamı / İş KadınıMUHLİS ÜNLÜ Mali ve İdari İşler Müdürü İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930598BIST