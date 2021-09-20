***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEfektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 50000 27750 TRY 55,5 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964472BIST