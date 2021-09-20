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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.09.2021 10:43



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 50000 27750 TRY 55,5 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964472


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BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 11,30 5.210.057 % 9,92  
BALAT 9,45 174.211 % 9,88  
EDIP 3,68 21.019.595 % 7,60  
TEZOL 19,74 617.015.717 % 7,05  
QNBFL 70,10 24.675 % 6,70  
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11:17 Alış Satış %  
Dolar 8,6760 8,6772 % 0,35  
Euro 10,1592 10,1671 % 0,27  
Sterlin 11,8325 11,8918 % -0,06  
Frank 9,2856 9,3415 % 0,52  
Riyal 2,3088 2,3204 % 0,43  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -1,25  
Altın Gr. 490 490 1,89  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,04  
B. Petrol 74,57 74,57 -0,77  
Seans Raporu 11:17
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