***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2021 10:43
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 50000 27750 TRY 55,5 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964472
BIST
11:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -20,96
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
11:178,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
11:1710,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0269
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
11:17489,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 489,61
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler11:17
|GARFA
|11,30
|5.210.057
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|EDIP
|3,68
|21.019.595
|% 7,60
|
|TEZOL
|19,74
|617.015.717
|% 7,05
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|KTSKR
|58,45
|4.843.306
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,78
|4.369.902
|% -6,19
|
|NIBAS
|10,20
|6.377.611
|% -5,47
|
|ISBIR
|65,35
|289.174
|% -4,74
|
|OSMEN
|26,20
|621.617
|% -4,73
|
|TEZOL
|19,74
|617.015.717
|% 7,05
|
|TUPRS
|106,80
|138.800.465
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,76
|114.389.534
|% -3,30
|
|PGSUS
|68,85
|106.420.461
|% -2,34
|
|KOZAL
|95,05
|101.725.160
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,76
|114.389.534
|% -3,30
|
|TEZOL
|19,74
|617.015.717
|% 7,05
|
|ODAS
|1,36
|25.576.688
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,16
|18.445.442
|% -2,52
|
|DAGI
|3,59
|42.102.867
|% 5,90
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6772
|% 0,35
|
|Euro
|10,1592
|10,1671
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,8325
|11,8918
|% -0,06
|
|Frank
|9,2856
|9,3415
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,25
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,04
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|-0,77
|