***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 13:42
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OĞUZHAN IŞIN 3.477.742,35 TRY 12,98
REYHA GÜLERMAN 2.237.897,46 TRY 8,35
BERKANT ORAL 1.370.498,33 TRY 5,11
DİĞER 19.713.861,86 TRY 73,56
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 26800000 TRY 100 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977340
BIST
14:401.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:409,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:4011,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0329
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:40590,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,81
|Açılış
|: 590,44
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.666.425
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|28.319.067
|% 9,83
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|DOAS
|44,68
|224.128.726
|% 7,61
|
|KZBGY
|32,02
|40.280.595
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.811.578
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|431.956.134
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,36
|73.259.661
|% -8,53
|
|PETKM
|7,57
|2.357.659.846
|% -1,05
|
|GARAN
|10,65
|882.000.252
|% 0,47
|
|THYAO
|17,69
|845.468.962
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,43
|579.105.611
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,50
|490.161.509
|% -0,18
|
|ADESE
|1,22
|431.956.134
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.357.659.846
|% -1,05
|
|ODAS
|1,60
|378.635.078
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|296.598.952
|% -0,32
|
|GARAN
|10,65
|882.000.252
|% 0,47
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9287
|9,9331
|% 0,30
|
|Euro
|11,3725
|11,3833
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,2620
|13,3285
|% 0,49
|
|Frank
|10,7199
|10,7845
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6408
|2,6540
|% 0,29
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-14,09
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.887
|3.984
|-26,98
|
|Yarım
|1.879
|1.927
|-13,05
|
|Çeyrek
|942
|964
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:54DITAS
Yüzde 5.99 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 923 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 96 artarak (% 0.62 ) 1, 444
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14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, BASGZ, SNPAM, KZBGY
-
14:52
SERVE, DOAS, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:52
YEOTK, ULUFA, GSDDE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında