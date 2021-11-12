***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OĞUZHAN IŞIN 3.477.742,35 TRY 12,98REYHA GÜLERMAN 2.237.897,46 TRY 8,35BERKANT ORAL 1.370.498,33 TRY 5,11DİĞER 19.713.861,86 TRY 73,56Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 26800000 TRY 100 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977340BIST