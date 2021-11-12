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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.11.2021 13:42
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OĞUZHAN IŞIN 3.477.742,35 TRY 12,98
REYHA GÜLERMAN 2.237.897,46 TRY 8,35
BERKANT ORAL 1.370.498,33 TRY 5,11
DİĞER 19.713.861,86 TRY 73,56

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 26800000 TRY 100 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977340


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BIST En Aktif Hisseler14:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
HEDEF 3,55 51.666.425 % 9,91  
OYLUM 9,72 28.319.067 % 9,83  
TACTR 27,00 492.865 % 8,00  
DOAS 44,68 224.128.726 % 7,61  
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14:40 Alış Satış %  
Dolar 9,9287 9,9331 % 0,30  
Euro 11,3725 11,3833 % 0,29  
Sterlin 13,2620 13,3285 % 0,49  
Frank 10,7199 10,7845 % 0,16  
Riyal 2,6408 2,6540 % 0,29  
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14:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -14,09  
Altın Gr. 591 591 -2,54  
Cumhuriyet 3.903 3.962 -30,00  
Tam 3.887 3.984 -26,98  
Yarım 1.879 1.927 -13,05  
Çeyrek 942 964 -6,52  
Gümüş.Ons 24,91 24,93 -0,31  
Gümüş Gr. 7,95 7,96 -0,07  
B. Petrol 81,67 81,67 -1,20  
Seans Raporu 14:40
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