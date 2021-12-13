Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2021 18:30
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
matriks@matriksdata.com
yatirimciiliskileri@matriksdata.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Cad. No 3, Nurol Tower, Kat:18 D:125 Ofis 1808 34381 Şişli / İSTANBUL +90 212 354 54 54 +90 212 356 47 88
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM 0531 297 66 39

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özlem Nazlı Arıkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.12.2021 0531 297 66 39 yatirimciiliskileri@matriksdata.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Lisansı/Kurumsal Yönetim Lisansı/Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982967


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:332.146
Değişim :  2,13% |  44,86
Açılış :  2.124  
Önceki Kapanış :  2.102  
En Yüksek
2.152 En Düşük
2.124
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 41,38 707.681 % 9,99  
NIBAS 15,21 21.531.912 % 9,98  
DOBUR 136,60 3.409.399 % 9,98  
ORCAY 23,46 28.053.516 % 9,93  
AKSA 38,38 52.452.570 % 9,53  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Dolar 14,1805 14,2405 % 2,95  
Euro 15,9999 16,0524 % 2,79  
Sterlin 18,6789 18,7725 % 2,52  
Frank 15,2978 15,3900 % 2,44  
Riyal 3,7692 3,7881 % 2,54  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -2,28  
Altın Gr. 814 815 19,79  
Cumhuriyet 5.365 5.446 77,00  
Tam 5.342 5.493 97,79  
Yarım 2.582 2.657 47,30  
Çeyrek 1.295 1.329 23,65  
Gümüş.Ons 22,23 22,26 -0,06  
Gümüş Gr. 10,15 10,17 0,24  
B. Petrol 74,65 74,65 0,26  
Seans Raporu 10:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru