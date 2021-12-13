***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2021 18:30
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
matriks@matriksdata.com
yatirimciiliskileri@matriksdata.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Cad. No 3, Nurol Tower, Kat:18 D:125 Ofis 1808 34381 Şişli / İSTANBUL +90 212 354 54 54 +90 212 356 47 88
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM 0531 297 66 39
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özlem Nazlı Arıkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.12.2021 0531 297 66 39 yatirimciiliskileri@matriksdata.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Lisansı/Kurumsal Yönetim Lisansı/Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982967
BIST
10:332.146
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 44,86
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.152
En Düşük
2.124
10:3314,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4079
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,2941
En Düşük
13,7980
10:3316,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,4352
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,1386
En Düşük
15,5796
10:33814,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 20,09
|Açılış
|: 814,63
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|21.531.912
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|28.053.516
|% 9,93
|
|AKSA
|38,38
|52.452.570
|% 9,53
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|INTEM
|83,65
|5.681.463
|% -8,13
|
|FENER
|31,96
|69.477.628
|% -7,90
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|PETKM
|10,17
|882.239.495
|% 2,31
|
|GARAN
|12,00
|653.955.305
|% 0,67
|
|THYAO
|22,88
|534.019.352
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,83
|414.855.664
|% 3,23
|
|TUPRS
|194,80
|389.015.769
|% 3,29
|
|TSKB
|1,70
|147.410.273
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,79
|327.558.609
|% 1,61
|
|PETKM
|10,17
|882.239.495
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,58
|183.859.163
|% 1,98
|
|GARAN
|12,00
|653.955.305
|% 0,67
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1805
|14,2405
|% 2,95
|
|Euro
|15,9999
|16,0524
|% 2,79
|
|Sterlin
|18,6789
|18,7725
|% 2,52
|
|Frank
|15,2978
|15,3900
|% 2,44
|
|Riyal
|3,7692
|3,7881
|% 2,54
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,28
|
|Altın Gr.
|814
|815
|19,79
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,24
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,26
|