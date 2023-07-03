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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2023 18:33
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
REYHA GÜLERMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Evet 7.51 Bağımsız Üye Değil
BERKANT ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür (Görev Bitiş Tarihi: 2015 ) Evet 4.77 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Üyesi
OĞUZHAN IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri), İcra Kurulu Üyesi Evet 12.12 Bağımsız Üye Değil
CEM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı ( İş Geliştirme ve Strateji), Genel Müdür Yardımcısı ( İş ve Ürün Geliştirme, Strateji) (Görev Bitiş Tarihi: 2017), Genel Müdür Yardımcısı ( Mobil Projeler, Mobil Yazılım, Destek ve Satış) (Görev Bitiş Tarihi: 2016) Evet 3.58 Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Avukat - Haselçin Hukuk Bürosu Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138801 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı
HASAN DAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Profesör- Kadir Has Üniversitesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138801 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Başkanı
HURİYE ŞEBNEM BURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.07.2023 İcrada Görevli Değil Profesör- İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164464 Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164582


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Altın Gr. 1.602 1.602 3,85  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.141 5.305 -19,00  
Çeyrek 2.579 2.652 -10,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,91 0,12  
Gümüş Gr. 19,08 19,10 0,13  
B. Petrol 74,95 74,95 -0,46  
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