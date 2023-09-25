***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSevda Betül Ünlü Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumlusu 0531 297 66 39 yatirimciiliskileri@matriksdata.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviREYHA GÜLERMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür Evet 7.51 Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri), İcra Kurulu Üyesi Evet 12.12 Bağımsız Üye DeğilBERKANT ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite ÜyesiCEM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı ( İş Geliştirme ve Strateji) Evet Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Avukat - Haselçin Hukuk Bürosu Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138801 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite BaşkanıHASAN DAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Profesör- Kadir Has Üniversitesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138801 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite BaşkanıHURİYE ŞEBNEM BURNAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.07.2023 İcrada Görevli Değil Profesör- İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164464 Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerREYHA GÜLERMAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcra Kurulu Başkanı / Genel MüdürOĞUZHAN IŞIN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri) / İcra Kurulu ÜyesiCEM TUTAR Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Strateji)BERKANT ORAL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcra Kurulu ÜyesiEROL AKKURT Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi:2023)FUAT AKMAN Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) İş Adamı / İş KadınıHAKAN SEVER Sistem Yönetimi Test ve Entegrasyon Direktörü İş Adamı / İş KadınıMEHMET MURAT YÜRÜK İnsan Kaynakları, Mali ve İdari İşler Direktörü İş Adamı / İş KadınıMUHLİS ÜNLÜ Mali ve İdari İşler Müdürü İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197167BIST