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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2023 18:17
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi 1000000 650000 TRY 65 Bağlı Ortaklık
Rootech Finansal Teknolojiler A.Ş. Elektronik ticaret ve finans konularında yazılımlar yapılması, yeni teknolojiler geliştirilmesi, internet üzerinde elektronik pazar yerlerine ilişkin altyapıların geliştirilmesi ve çalıştırılması ile söz konusu teknolojilerin pazarlanması ve satılması. Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi. 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207571


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 412,60 425.092.828 % 10,00  
HKTM 75,35 345.401.042 % 10,00  
MAALT 1.199,50 538.267.058 % 10,00  
MRSHL 1.476,40 716.052.861 % 10,00  
AVTUR 8,47 18.347.574 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,0051 28,0127 % 0,28  
Euro 29,4973 29,5275 % -0,18  
Sterlin 33,9225 34,0926 % -0,10  
Frank 31,0437 31,2308 % 0,37  
Riyal 7,4447 7,4820 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.752 1.752 23,39  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.849 11.973 202,00  
Yarım 5.943 6.009 101,00  
Çeyrek 2.962 3.005 51,00  
Gümüş Gr. 20,53 20,55 0,04  
Seans Raporu 18:05
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