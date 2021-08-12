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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.08.2021 21:02



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Karar Sayısı
2021-21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
  
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 
  
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmiş    Yönetim Kurulu tarafından 12/08/2021 tarihlerinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
  
 
   Tarafımızca  incelendiğini,
 
  Görev  ve sorumluluk alanımızda sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolar ve faaliyet  raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da  açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
  Sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış  finansal tabloların, konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte,  şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal  durum ve kar ve zararı  ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet  raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon   kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya  olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe  yansıttığını,  
 
beyan ederiz.
           Reyha Gülerman                  
Erol Akkurt
           
  
    Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
        
  
                             
                  
                  
 
         
           Oğuzhan Işın                           Cem Tutar  
      Yönetim Kurulu Üyesi            Yönetim Kurulu Üyesi  
                                                                             
          Berkant Oral                        İbrahim Haselçin                      
     Yönetim Kurulu Üyesi        BağımsızYönetim Kurulu Üyesi 
  
                                                                   
          Hasan Dağ
  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957807


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