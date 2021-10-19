***MTRKS* *OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.10.2021 09:09
***MTRKS******OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRKS, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971335
BIST
10:251.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.424
10:259,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:2510,8230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:25531,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,65
|Açılış
|: 531,46
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TLMAN
|33,82
|28.259.155
|% 7,98
|
|PRKAB
|18,47
|23.160.418
|% 7,38
|
|KSTUR
|279,00
|367.164
|% 5,24
|
|MEDTR
|36,68
|6.187.071
|% 4,98
|
|FRIGO
|22,40
|8.291.511
|% 4,97
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,09
|21.421.893
|% -6,48
|
|RALYH
|5,03
|83.117
|% -3,27
|
|EUYO
|4,16
|538.927
|% -3,26
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|GARAN
|8,90
|283.610.864
|% 1,14
|
|FROTO
|172,30
|173.445.251
|% 3,55
|
|GUBRF
|53,50
|159.155.948
|% -1,11
|
|KRDMD
|7,17
|145.311.570
|% -0,42
|
|ASELS
|16,47
|127.510.853
|% 1,23
|
|GARAN
|8,90
|283.610.864
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,94
|42.739.396
|% 1,04
|
|ODAS
|1,44
|30.048.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,17
|145.311.570
|% -0,42
|
|AKBNK
|5,14
|67.557.201
|% 1,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2826
|9,2878
|% -0,46
|
|Euro
|10,7700
|10,7800
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,7600
|12,8240
|% -0,15
|
|Frank
|10,0496
|10,1101
|% -0,15
|
|Riyal
|2,4700
|2,4824
|% -0,46
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|14,55
|
|Altın Gr.
|531
|532
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,08
|0,11
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,47
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, KRDMD
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TTKOM, ISCTR
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 11 artarak (% 0.73 ) 1, 256
-
10:34
PRKAB, MEDTR, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:34
DOKTA, RALYH, SONME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında