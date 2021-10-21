***MTRKS* *PNSUT* *PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.10.2021 09:13
***MTRKS******PNSUT******PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PNSUT, PINSU, MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971632
BIST
12:021.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:029,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2922
En Düşük
9,1938
12:0210,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1054
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8556
En Düşük
10,7257
12:02532,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,08
|Açılış
|: 532,87
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,05
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HLGYO
|2,62
|36.413.415
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|71.261.993
|% 7,55
|
|OLMK
|7,57
|5.878.046
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,79
|3.530.547
|% 6,71
|
|ATAGY
|4,15
|2.157.016
|% 6,68
|
|FADE
|8,69
|169.645.940
|% -9,01
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,40
|66.121.495
|% -7,39
|
|TLMAN
|29,56
|24.229.109
|% -5,50
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|SASA
|27,56
|559.103.551
|% 1,32
|
|THYAO
|13,80
|514.611.682
|% 0,00
|
|FROTO
|182,00
|451.647.693
|% 2,94
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,93
|269.809.558
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,47
|214.179.694
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,58
|104.666.608
|% 5,33
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2881
|9,2922
|% 0,87
|
|Euro
|10,8250
|10,8556
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,7675
|12,8316
|% 0,57
|
|Frank
|10,0441
|10,1046
|% 0,61
|
|Riyal
|2,4657
|2,4780
|% 0,70
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|3,42
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|-0,55
|