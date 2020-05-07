***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.05.2020 09:18
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/05/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843224
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
0
En Düşük
0
18:057,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
18:057,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
18:05392,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,98
|Açılış
|: 392,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9248
|8,9695
|% 0,74
|
|Frank
|7,3908
|7,4353
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|0,16
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.574
|2.621
|6,00
|
|Yarım
|1.256
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,17
|