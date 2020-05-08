***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.05.2020 09:09
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/05/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843524
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0731
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0955
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7851
En Düşük
7,6416
18:05393,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 393,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
393,77
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7931
|8,8372
|% 0,23
|
|Frank
|7,2885
|7,3324
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8881
|1,8975
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,83
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.570
|1,50
|
|Tam
|2.588
|2.637
|1,50
|
|Yarım
|1.263
|1.289
|0,70
|
|Çeyrek
|629
|645
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,00
|30,00
|0,54
|
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