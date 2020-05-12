***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.05.2020 09:21
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/05/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844298
BIST
10:3498.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 414,61
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:347,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:347,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:34384,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,85
|Açılış
|: 384,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.612
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.453.277
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PETUN
|18,78
|8.892.329
|% -6,01
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|PINSU
|5,88
|763.400
|% -5,92
|
|KRDMA
|2,74
|19.365.199
|% -5,84
|
|ECILC
|5,25
|214.028.007
|% 6,49
|
|ISFIN
|3,85
|193.908.741
|% -1,28
|
|PETKM
|3,64
|154.707.759
|% -2,67
|
|ALKIM
|15,83
|152.539.303
|% 9,25
|
|GARAN
|7,78
|111.020.359
|% 0,26
|
|IHLGM
|1,18
|98.979.756
|% -2,48
|
|ISFIN
|3,85
|193.908.741
|% -1,28
|
|PETKM
|3,64
|154.707.759
|% -2,67
|
|ECILC
|5,25
|214.028.007
|% 6,49
|
|IEYHO
|0,61
|23.104.201
|% 7,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6261
|8,6693
|% -0,81
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,52
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-20,20
|
|Tam
|2.548
|2.583
|-20,80
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|-10,20
|
|Çeyrek
|620
|632
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,42
|
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