***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.05.2020 09:19
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/05/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844637
BIST
10:3699.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 102,49
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:366,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:367,5821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:36383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|4.589.107
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,51
|2.820.203
|% -6,02
|
|RAYSG
|6,60
|1.111.226
|% -5,85
|
|SEYKM
|9,85
|1.659.823
|% -5,11
|
|ECILC
|5,75
|227.422.672
|% 6,09
|
|ASELS
|27,48
|178.501.480
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,21
|119.922.927
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|93.381.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|90.874.357
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,31
|93.381.242
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|119.922.927
|% 1,38
|
|ODAS
|1,87
|90.874.357
|% 1,63
|
|ECILC
|5,75
|227.422.672
|% 6,09
|
|TEKTU
|1,44
|37.500.851
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6026
|% 0,08
|
|Frank
|7,1824
|7,2256
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8562
|1,8655
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-0,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.510
|-0,50
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-0,60
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,30
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
|