***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.05.2020 09:24
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 171.021,313 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi : 29.05.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847112
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7884
En Düşük
6,7656
18:057,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
18:05374,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,61
|Açılış
|: 374,98
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3052
|8,3469
|% 0,30
|
|Frank
|6,9813
|7,0233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8012
|1,8102
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,44
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.467
|20,10
|
|Tam
|2.508
|2.531
|20,70
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,12
|34,12
|-0,62
|