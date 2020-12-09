Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

09.12.2020 16:50



***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO

10.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
METRO YAT. ORT. MTRYO 0,0636185 0,0636185





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892423


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.350
Değişim :  0,78% |  10,43
Açılış :  1.342  
Önceki Kapanış :  1.340  
En Yüksek
1.361 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
CASA 126,50 1.595.384 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.820 % 9,99  
BERA 18,07 88.083.712 % 9,98  
TKNSA 14,11 88.827.469 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8140 7,8223 % 0,04  
Euro 9,4491 9,4618 % -0,08  
Sterlin 10,4445 10,4969 % 0,34  
Frank 8,7449 8,7976 % -0,15  
Riyal 2,0750 2,0854 % -0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -29,51  
Altın Gr. 464 464 -6,15  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 23,97 24,01 -0,58  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,15  
B. Petrol 49,38 49,38 0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru