***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2020 12:41
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816633
BIST
14:00119.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -40,67
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
14:005,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
14:006,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
14:00304,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,29
|Açılış
|: 304,09
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.597.124
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,05
|186.428.911
|% 12,13
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.768.926
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|719.288.400
|% 0,90
|
|THYAO
|13,76
|569.962.660
|% 0,58
|
|TRKCM
|4,18
|404.077.312
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,18
|282.587.009
|% 2,83
|
|SODA
|6,53
|236.369.815
|% -1,80
|
|SISE
|5,61
|719.288.400
|% 0,90
|
|ODAS
|2,15
|232.422.436
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,18
|404.077.312
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,68
|146.729.906
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,80
|225.222.324
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7916
|7,8306
|% -1,12
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-7,32
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.002
|2.052
|-9,25
|
|Yarım
|967
|992
|-4,47
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,11
|