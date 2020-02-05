***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:41
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817126
BIST
13:37123.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.239,56
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:375,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:376,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5917
13:37298,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,49
|Açılış
|: 298,53
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,91
|481.835.023
|% 17,18
|
|GYHOL
|26,70
|8.760.900
|% 14,99
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|TSGYO
|2,16
|35.662.395
|% 11,92
|
|OLMIP
|4,03
|14.679.642
|% 11,79
|
|DOKTA
|75,30
|7.823.281
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|UZERB
|2,12
|22.326
|% -3,64
|
|ALYAG
|0,55
|479.112
|% -3,51
|
|THYAO
|14,76
|1.518.428.746
|% 2,57
|
|ISFIN
|4,57
|528.007.040
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,91
|481.835.023
|% 17,18
|
|ODAS
|2,25
|356.540.824
|% 3,21
|
|ASELS
|24,74
|284.052.492
|% 0,65
|
|TEKTU
|1,91
|481.835.023
|% 17,18
|
|IHLAS
|0,92
|152.162.638
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|356.540.824
|% 3,21
|
|ISFIN
|4,57
|528.007.040
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,23
|139.000.003
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7891
|7,8281
|% 0,25
|
|Frank
|6,1303
|6,1673
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-3,41
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.970
|2.019
|-10,64
|
|Yarım
|952
|976
|-5,15
|
|Çeyrek
|478
|488
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|1,31
|