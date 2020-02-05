***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 11:45
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817137
BIST
15:01122.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 211,45
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
15:015,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:016,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:01299,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 299,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,85
|525.794.232
|% 13,50
|
|TSGYO
|2,19
|42.066.701
|% 13,47
|
|DITAS
|13,91
|26.972.971
|% 11,82
|
|DZGYO
|6,30
|36.412.454
|% 11,70
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.332.233
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,10
|269.726
|% -6,34
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,51
|2.043.630.763
|% 0,83
|
|ISFIN
|4,53
|592.813.557
|% 2,26
|
|TEKTU
|1,85
|525.794.232
|% 13,50
|
|ODAS
|2,22
|504.982.659
|% 1,83
|
|ASELS
|24,38
|413.072.431
|% -0,81
|
|TEKTU
|1,85
|532.344.058
|% 13,50
|
|ODAS
|2,22
|507.314.733
|% 1,83
|
|IHLAS
|0,90
|185.544.920
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|350.652.879
|% 1,16
|
|THYAO
|14,50
|2.090.175.332
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7897
|7,8287
|% 0,26
|
|Frank
|6,1299
|6,1668
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,82
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.021
|-8,47
|
|Yarım
|953
|978
|-4,10
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
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