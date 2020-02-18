***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 10:19
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819812
BIST
12:04119.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.105,72
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:046,0707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0733
En Düşük
6,0411
12:046,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5773
En Düşük
6,5466
12:04309,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,63
|Açılış
|: 309,90
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,88
|25.843.709
|% 12,08
|
|YKGYO
|4,04
|108.810.352
|% 11,60
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,19
|254.857.837
|% 10,73
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,26
|54.616.166
|% -10,91
|
|ARDYZ
|14,10
|12.860.360
|% -10,82
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,53
|837.285.647
|% 2,32
|
|THYAO
|15,00
|736.677.938
|% -1,90
|
|ASELS
|29,34
|692.493.784
|% 1,38
|
|ODAS
|2,33
|308.200.088
|% -1,27
|
|TSPOR
|6,19
|254.857.837
|% 10,73
|
|GSRAY
|3,53
|837.285.647
|% 2,32
|
|ODAS
|2,33
|308.200.088
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,64
|139.863.795
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,05
|165.173.074
|% 3,02
|
|GUSGR
|2,99
|215.123.550
|% 4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8550
|7,8944
|% 0,23
|
|Frank
|6,1643
|6,2015
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6131
|1,6212
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,19
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.094
|14,37
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,95
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|-0,94
|