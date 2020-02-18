***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:12
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819857
BIST
16:07120.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -662,59
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
16:076,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:076,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:07309,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,49
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,54
|444.695.862
|% 16,99
|
|BOSSA
|12,05
|57.221.090
|% 13,68
|
|MNDRS
|1,83
|134.097.433
|% 10,24
|
|YESIL
|15,14
|40.945.713
|% 10,19
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|HUBVC
|36,28
|93.484.382
|% -8,34
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,32
|8.071.664
|% -8,09
|
|YKGYO
|3,34
|261.839.051
|% -7,73
|
|EDIP
|2,32
|18.648.132
|% -7,57
|
|GSRAY
|3,60
|1.368.353.226
|% 4,35
|
|THYAO
|15,03
|1.244.852.051
|% -1,70
|
|ASELS
|29,20
|1.031.551.444
|% 0,90
|
|GUSGR
|2,96
|543.379.386
|% 3,14
|
|ODAS
|2,34
|477.576.052
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,60
|1.368.353.226
|% 4,35
|
|ODAS
|2,34
|477.576.052
|% -0,85
|
|GUSGR
|2,96
|543.379.386
|% 3,14
|
|ISGYO
|1,97
|347.846.592
|% -1,01
|
|EKGYO
|1,65
|235.893.869
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8870
|7,9266
|% 0,64
|
|Frank
|6,1585
|6,1956
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,03
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|-1,30
|
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