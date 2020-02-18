***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:44
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819866
BIST
16:52119.437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.355,04
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:526,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:526,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:52310,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,07
|Açılış
|: 310,43
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,64
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,96
|289.033.260
|% 18,07
|
|TSPOR
|6,53
|522.101.287
|% 16,82
|
|BOSSA
|12,18
|65.499.900
|% 14,91
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|HUBVC
|36,00
|99.203.850
|% -9,04
|
|RAYSG
|4,28
|8.794.709
|% -8,94
|
|GLBMD
|2,78
|6.183.133
|% -8,55
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|QNBFB
|46,00
|1.521.721
|% -8,00
|
|THYAO
|14,91
|1.543.660.743
|% -2,49
|
|GSRAY
|3,56
|1.533.670.594
|% 3,19
|
|ASELS
|28,96
|1.183.608.403
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,90
|635.230.746
|% 1,05
|
|ODAS
|2,29
|569.744.618
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,56
|1.533.670.594
|% 3,19
|
|ODAS
|2,29
|569.744.618
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|376.705.304
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,90
|635.230.746
|% 1,05
|
|ISGYO
|1,96
|382.893.964
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8804
|7,9199
|% 0,56
|
|Frank
|6,1498
|6,1868
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,25
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,48
|
|Yarım
|988
|1.014
|7,48
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|-1,18
|