***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 16:25
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823320
BIST
16:33107.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.397,83
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:336,2279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:336,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
16:33319,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,23
|Açılış
|: 319,59
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|453.099.336
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.498.701
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.731
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,84
|7.552.165
|% 14,26
|
|TUCLK
|5,24
|34.659.420
|% 13,91
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,04
|14.532.138
|% -3,17
|
|MAALT
|76,00
|1.050.458
|% -3,12
|
|ECZYT
|11,64
|9.080.095
|% -3,00
|
|THYAO
|11,86
|1.000.966.720
|% 0,94
|
|ASELS
|28,12
|522.807.272
|% 2,25
|
|KARSN
|1,97
|453.099.336
|% 17,96
|
|GARAN
|9,61
|410.574.293
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,40
|335.242.049
|% 4,80
|
|KARSN
|1,97
|453.099.336
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,40
|335.242.049
|% 4,80
|
|ODAS
|2,04
|224.908.118
|% 4,08
|
|EKGYO
|1,42
|139.912.318
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|145.471.775
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9304
|7,9701
|% -0,45
|
|Frank
|6,4807
|6,5198
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|10,85
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|5,25
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1035, 72 artarak (% 1.04 ) 101, 089
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, KAPLM, UMPAS, BALAT, EGCYO, KERVN
-
16:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, GOLTS
-
16:47
TGSAS, AVTUR, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:47
MTRYO, YONGA, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında