***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:26
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828863
BIST
17:1295.959
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.319,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:126,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:127,0065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:12319,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,70
|Açılış
|: 319,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.379
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.697.153
|% -11,37
|
|ECZYT
|9,81
|68.079.861
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,44
|1.186.717.570
|% 4,43
|
|THYAO
|9,10
|1.034.045.397
|% 7,31
|
|GARAN
|9,15
|587.420.545
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,05
|382.820.010
|% 2,50
|
|EREGL
|8,17
|365.951.583
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|310.807.867
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|171.052.723
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,05
|382.820.010
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,22
|324.211.693
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,20
|168.136.397
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8656
|7,9051
|% -0,57
|
|Frank
|6,6080
|6,6478
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.113
|2.167
|-1,04
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,51
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,45
|34,45
|1,23
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