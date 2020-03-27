***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 14:08
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832806
BIST
15:3189.261
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.266,54
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:316,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:317,0882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:31335,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,24
|Açılış
|: 335,74
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|202.587.597
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.941.369
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.660.076
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|QNBFL
|116,10
|4.701.077
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.624.357
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,33
|1.944.150
|% -8,46
|
|THYAO
|9,07
|1.163.867.222
|% -1,95
|
|GARAN
|7,93
|586.862.561
|% -0,13
|
|ASELS
|23,38
|534.020.400
|% -3,63
|
|ECILC
|5,04
|418.488.078
|% 3,92
|
|PGSUS
|34,30
|296.749.771
|% 9,24
|
|IHLGM
|0,86
|121.580.079
|% 2,38
|
|THYAO
|9,07
|1.163.867.222
|% -1,95
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.042.904
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|182.869.633
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8809
|7,9204
|% 1,27
|
|Frank
|6,6703
|6,7105
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7105
|1,7190
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,84
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,84
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